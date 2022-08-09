Українці повинні забути про письменника Михайла Булгакова і викрислити його з навчальної програми.

Про це заявив письменник Остап Українець.

"Булгаков - це взагалі абсолютно феєрична історія. Я не розумію, чому за нього так сильно тримаєтються за його послужний список. Типу "зате людина хороша". Він займав надзвичайно антиукраїнську позицію, але "я не можу від нього відмовитися".

Це якесь таке малоросійство мене дуже прикро вражає. Чим може бути корисне "Собаче сереце?". Та нічим! Це другорядний текст і завжди був другорядним. Ми говоримо про 20-ті роки 20-го століття. Ми говоримо про високий модерн. Стільки текстів світової літератури, які краще розкривають, що відбувалося.

Булгаков перебуває поза контекстом - він не є знаковим автором ні для кого, крім людей, які на нього дро*ать. Єдина причина його там залишатися - просто інтелектуальна нездатність з ним розлучитися.

Також, оскільки ми говоримо про українське міністерство освіти, нерозуміння того, чим є шкільна програма з літератури і для чого цей курс взагалі потрібен", - каже письменник.

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