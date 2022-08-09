Окупанти стягують ППО до мостів на Херсонщині, що є абсолютно безглуздою дією.

Про це заявив військовий аналітик Олександр Коваленко.

"Я досить часто повторюю, що окупанти себе на правому березі Херсонщини поводяться так само, як на острові Зміїний.

Коли ЗСУ завдали першого удару по Зміїному, було зрозуміло, що він перебуває під повним вогневим контролем української артилерії та розміщення там контингенту РВВ – самогубство.

Але РВВ продовжили туди звозити своїх військовослужбовців, обладнання, техніку, намагалися відновити інфраструктуру та навіть створювали ешелоноване ППО. А ЗСУ продовжили їх довбати, методично, розмірено, з толком і розстановкою.

І ось, два з половиною місяці після першого ляпаса вони таки продемонстрували жест доброї волі і втекли з острова Зміїний.

Аналогічно і з правобережною Херсонщиною. Ну, дали вам зрозуміти, що ви як на долоні і бігти з пошкодженими мостами вам не буде куди, а всі ваші засоби захисту мостів, кутові відбивачі та ППО – це як мертвому припарку. Але немає.

Як з островом Зміїний, окупанти стягують до мостів ППО.

Вчора я вже писав про концентрацію ЗРК малої та середньої дальності в районі мостів, а за добу їх побільшало. Наразі окупанти для “прикриття” мостів та інших об'єктів, які не прикриваються російським ППО, сконцентрували 5 од. ЗРК "Бук-М1", 2 од. ЗРПК "Панцир-С1", один ЗРК "Тор М2" та 3 од. ЗРК "Оса".

Отто фон Бісмарк: "Дурні кажуть, що вони навчаються на власному досвіді, я вважаю за краще вчитися на досвіді інших". Росіяни не навчаються навіть на своїх помилках. Хто ж вони тоді?"

Нагадаємо, що путін почав розплачуватись за свої «безкарні успіхи».

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Колаж 24 канал.