На цьому наголосив позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович, коментуючи вибухи на авіабазі окупантів.
«У Криму створювали військові бази як неприступну фортецю, а виявилося, що й там можуть лунати вибухи серед білого дня. Якби в цьому були винні наші ракети чи диверсанти, то була б страшна ганьба для російських військових, пропагандистів і особисто Путіна, який щороку виступає перед російською публікою з промовами про озброєння, якому аналогів немає. Але коли звичайний російський мужик кидає одночасно кілька авіаційних бомб на військовому аеродромі, то нормально все. З ким не буває?», - пояснив Арестович тактику росіян, які не звинувачують ЗСУ у вибухах у Криму.
Мовляв, зазначає Арестович, подумаєш найбільший військовий аеродром, який забезпечує повітряне прикриття військ на півдні України, розірвало на шматки. І не тільки там, а ще в Генічеську та Чаплинці.
«Що ж буде, коли ЗСУ справді почнуть запускати ракети та влаштовувати диверсії? А вони вже підійшли до цього впритул», - зазначив Арестович.
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Додамо, що зараз відомо, що на відкритих майданчиках аеродрому «Сакі» за 4 години до удару знаходилися орієнтовно: 13хCу-30СМ; 12хСу-24М/Р; 1хІл-76; 6хМі-8.
Тим часом росіянам наполегливо рекомендують тікати із Криму.
"Не втрачайте час, виїжджайте з окупованого РФ Криму вже сьогодні. Пам'ятаєте, виграє той, хто вже сьогодні перетне міст через Керченську протоку!" - закликав Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Він зазначив, що це був перший "дзвінок" для громадян РФ, які незаконно перебувають у Криму.
Тим часом росіяни викладають кадри, на яких розповідають, як постраждало їхнє житло від вибухової хвилі.
На одних із кадрів, опублікованих у Мережі, автор відео розповідає, що «вікно та паркани знесли» і вони «утекли з дому».
У Мережі також виклали кадри купи машин, що згоріли, за 400 метрів від аеродрому в Новофедорівці.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на під'їздах до Кримського мосту почалися затори - люди в паніці залишали пляжі та місця відпочинку.
Також нагадаємо, що українці відреагували на вибухи в окупованому Криму мемами та жартами.
Крім того Politeka.net писала, що війна ось-ось увійде до нової фази.