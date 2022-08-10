«Вибухи в окупованому Криму – це сигнал того, що немає перешкод для курців та криворуких вантажників боєприпасів на військових складах противника».

На цьому наголосив позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович, коментуючи вибухи на авіабазі окупантів.

«У Криму створювали військові бази як неприступну фортецю, а виявилося, що й там можуть лунати вибухи серед білого дня. Якби в цьому були винні наші ракети чи диверсанти, то була б страшна ганьба для російських військових, пропагандистів і особисто Путіна, який щороку виступає перед російською публікою з промовами про озброєння, якому аналогів немає. Але коли звичайний російський мужик кидає одночасно кілька авіаційних бомб на військовому аеродромі, то нормально все. З ким не буває?», - пояснив Арестович тактику росіян, які не звинувачують ЗСУ у вибухах у Криму.

Мовляв, зазначає Арестович, подумаєш найбільший військовий аеродром, який забезпечує повітряне прикриття військ на півдні України, розірвало на шматки. І не тільки там, а ще в Генічеську та Чаплинці.

«Що ж буде, коли ЗСУ справді почнуть запускати ракети та влаштовувати диверсії? А вони вже підійшли до цього впритул», - зазначив Арестович.

Додамо, що зараз відомо, що на відкритих майданчиках аеродрому «Сакі» за 4 години до удару знаходилися орієнтовно: 13хCу-30СМ; 12хСу-24М/Р; 1хІл-76; 6хМі-8.

Тим часом росіянам наполегливо рекомендують тікати із Криму.

"Не втрачайте час, виїжджайте з окупованого РФ Криму вже сьогодні. Пам'ятаєте, виграє той, хто вже сьогодні перетне міст через Керченську протоку!" - закликав Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Він зазначив, що це був перший "дзвінок" для громадян РФ, які незаконно перебувають у Криму.

Тим часом росіяни викладають кадри, на яких розповідають, як постраждало їхнє житло від вибухової хвилі.

На одних із кадрів, опублікованих у Мережі, автор відео розповідає, що «вікно та паркани знесли» і вони «утекли з дому».

У Мережі також виклали кадри купи машин, що згоріли, за 400 метрів від аеродрому в Новофедорівці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на під'їздах до Кримського мосту почалися затори - люди в паніці залишали пляжі та місця відпочинку.

Також нагадаємо, що українці відреагували на вибухи в окупованому Криму мемами та жартами.

Крім того Politeka.net писала, що війна ось-ось увійде до нової фази.