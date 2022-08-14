Наразі російських громадян не хвилюють масові вбивства українців, проте обмеження на видачу віз може призвести до бунтів.

Росіян мало хвилюють убивства мирних українців, які продовжуються вже майже півроку. Їх не хвилюють зруйновані міста, поранені життя людей, трагедії в Бучі, Ірпені та Маріуполі. Більше того, багато хто з них підтримує цю війну. Однак, розмови про потенційну заборону на в'їзд до країн Євросоюзу змусили їх замислитись про відповідальність. Саме тому необхідно запровадити візові обмеження для мешканців країни-агресора. Про це у своєму Twitter заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Навіщо потрібні візові обмеження для громадян Росії? Півроку війни довели: їх не хвилюють масові вбивства, зруйновані міста, ядерний шантаж, Буча чи Маріуполь. Тільки розмови про втрату віз змогли повернути до усвідомлення війни та відповідальності. А це перший крок… до бунту в Росії", - написав Подоляк.

Зазначимо, що раніше обмеження у видачі шенгенських віз російським громадянам запровадили п'ять країн: Естонія, Литва, Чехія, Фінляндія та Данія. До речі, Естонія вже продала обмеження на в'їзд.

Тим часом у росії на тлі подібних заяв за останні 2 тижні кількість заявок на шенгенську візу зросла на 40%. А чиновники з рф пригрозили відповіддю на заборону.

Також стало відомо, що Чехія, яка очолює Раду ЄС, запропонує країнам розглянути припинення видачі шенгенських віз для росіян на засіданні наприкінці серпня. На думку представників держави це може бути дуже ефективна санкція.

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