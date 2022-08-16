У країні-агресорі росії, ймовірно, закінчуються люди, яких можна відправити на війну в Україну.

В армії країни-окупанта виникла проблема. Зокрема, на Нижегородській області росії не змогли сформувати танковий батальйон для подальшого відправлення в Україну.

Про це в Telegram повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Танки є, а проблеми залишились. Зокрема уточнюється, що командування російських окупаційних військ розпорядилося на початку липня сформувати танковий батальйон, але на 15 серпня контракт підписали менше 30 осіб. Для повної комплектації батальйону екіпажами потрібні 160 осіб.

"Сучасна дилема "другої" армії у світі - танки є, а екіпажів немає. Все йде за планом?", - йдеться в повідомленні Страткому ЗСУ.

Зважаючи на все, у росії виникли великі проблеми з "гарматним м'ясом", тому країна-агресор усіма способами намагається поповнити втрати. Відомо також, що у російському місті Санкт-Петербурзі почали масово приносити повістки у військкомат і кидати їх у поштову скриньку.

На всіх документах зазначено ПІБ, рік народження та адресу одержувачів. Також на них червоним кольором нанесено штамп "Явка обов'язкова".

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