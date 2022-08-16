Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, чи Китай допомагає країні-агресору Росії у війні проти України. Так, в одному з інтерв'ю він заявив, що поки що Китай не викривив свого ставлення.

володимир путін і сі цзіньпін

Зокрема, Дмитро Кулеба заявив, що Пекін досі зберігає нейтралітет. Глава Міністерства закордонних справ України також зазначив, що Китай не надає підтримки росії. Водночас, міністр визнав, що й Україна не отримує жодної допомоги від Китаю. Пекін знаходиться на своєму боці і діє виключно у своїх інтересах.

Однак Дмитро Кулеба наголосив, що на рівні наративів китайська інтерпретація причин війни збігається з російською.

"Китай поки що зберігає нейтралітет. Політично на рівні наративів їх інтерпретація причин війни збігається. Але на рівні практичної підтримки, якої так прагне росія, Китай дотримується нейтралітету", – сказав міністр.

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Дмитро Кулеба

Водночас у США раніше заявили, що Китай негласно допомагає росії. У Держдепі наголосили, що влада Китаю своїми діями та риторикою продемонструвала, що стала на бік росії у війні проти України, не зберігає "нейтралітет" і вірить "російській пропаганді", а також озвучує цю пропаганду своєму населенню.

Нагадаємо, що росію стрімко ізолюють, путін прорахувався.

Як повідомляла Politeka, орієнтування економіки рф на Китай приречене на провал.

Також Politeka писала, що в США попередили про нову небезпеку на тлі війни рф проти України.