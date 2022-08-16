Дмитро Кулеба розповів, чи дотримується Китай нейтралітету в питанні війни проти України.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, чи Китай допомагає країні-агресору Росії у війні проти України. Так, в одному з інтерв'ю він заявив, що поки що Китай не викривив свого ставлення.

Зокрема, Дмитро Кулеба заявив, що Пекін досі зберігає нейтралітет. Глава Міністерства закордонних справ України також зазначив, що Китай не надає підтримки росії. Водночас, міністр визнав, що й Україна не отримує жодної допомоги від Китаю. Пекін знаходиться на своєму боці і діє виключно у своїх інтересах.

Однак Дмитро Кулеба наголосив, що на рівні наративів китайська інтерпретація причин війни збігається з російською.

"Китай поки що зберігає нейтралітет. Політично на рівні наративів їх інтерпретація причин війни збігається. Але на рівні практичної підтримки, якої так прагне росія, Китай дотримується нейтралітету", – сказав міністр.

Водночас у США раніше заявили, що Китай негласно допомагає росії. У Держдепі наголосили, що влада Китаю своїми діями та риторикою продемонструвала, що стала на бік росії у війні проти України, не зберігає "нейтралітет" і вірить "російській пропаганді", а також озвучує цю пропаганду своєму населенню.

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