Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що продовжує вести переговори з путіним, і вважає їх дуже важливими, особливо під час кризи, "хоч би як важко це було". При цьому політик заявив, що найближчим часом не бачить можливості нормалізації відносин з росією.
Про це Шольц розповів в інтерв'ю DN.
Він наголосив, що росія веде руйнівну війну в Україні, яка приносить багато страждань. І доки путін не виведе свої війська, рано навіть думати про нормалізацію відносин з росії.
"Поки вона не припинить її, не виведе свої війська з України і не укласти мир на розумних умовах, я не бачу можливості навіть почати думати про нормалізацію", – сказав канцлер.
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За його словами, він продовжує розмовляти з президентом росії, тому що хоче донести свою позицію путіну безпосередньо, і щоб росія взяла на себе відповідальність.
"Моє чітке послання йому полягає в тому, що його стратегія щодо України не спрацює. Звичайно, це не означає, що росія час від часу змінює курс. Але путін має знати, чого ми від нього вимагаємо. Ось чому я вважаю, що такі розмови важливі, зокрема й у майбутньому", – сказав Шольц.
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