Путін санкціонував "заклик" на війну її ідейних прихильників з усієї росії.

Як повідомляє телеграм-канал "Російський борщ", російський президент санкціонував "призов" на війну в Україні всіх, хто завзято її підтримує.

Зазначається, що за півроку військових дій на території України російська армія втратила у боях більше військових, ніж СРСР в Афганістані за 10 років. "Свіжу кров" заманюють у війська грошима, також вербують в тюрмах ув'язнених.

"У листі Міноборони начальник Головного військово-політичного управління генерал-полковник Горьомикін пропонує поповнювати втрати ідейними громадянами. Адже логічно: нехай не лайком, а справою доводять любов до Батьківщини", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу.

Там зазначають, що вже надійшла команда скласти списки російських громадян, які завзято підтримують "військову спецоперацію". Далі ці списки передадуть до військкоматів. Передбачається, що потенційних "призовників" відстежуватимуть у соцмережах, візьмуть на замітку тих, хто поширює відповідну Z-символіку, пишуть та лайкають пости на підтримку війни. І саме цим ідейним прихильникам зроблять пропозицію йти просто у бій.

Нагадаємо, "Вже на концерті у Кобзона": штаб росіян перетворився на купу сміття, з'явилися кадри з місця.

Як повідомляла Politeka, "Мають бути знищені": в ОП анонсували нові "хлопки" у Криму та назвали терміни.

Також Politeka писала, що Чи змінив Кремль свої цілі в Україні: американські аналітики дали відповідь після нового виступу Путіна.