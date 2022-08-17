Як повідомляє телеграм-канал "Російський борщ", російський президент санкціонував "призов" на війну в Україні всіх, хто завзято її підтримує.
Зазначається, що за півроку військових дій на території України російська армія втратила у боях більше військових, ніж СРСР в Афганістані за 10 років. "Свіжу кров" заманюють у війська грошима, також вербують в тюрмах ув'язнених.
"У листі Міноборони начальник Головного військово-політичного управління генерал-полковник Горьомикін пропонує поповнювати втрати ідейними громадянами. Адже логічно: нехай не лайком, а справою доводять любов до Батьківщини", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу.
Там зазначають, що вже надійшла команда скласти списки російських громадян, які завзято підтримують "військову спецоперацію". Далі ці списки передадуть до військкоматів. Передбачається, що потенційних "призовників" відстежуватимуть у соцмережах, візьмуть на замітку тих, хто поширює відповідну Z-символіку, пишуть та лайкають пости на підтримку війни. І саме цим ідейним прихильникам зроблять пропозицію йти просто у бій.
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