Росія намагається відвернути увагу від своїх військових злочинів та підірвати заклик України до оголошення Росії країною-спонсором тероризму.

Вибухи на військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму похитнули впевненість російського військового керівництва у безпеці на півострові.

Це призвело до того, що тепер кремль змінив план та у росії почнуть пов'язувати напади українських партизанів на окуповані території з операціями, які проводять пов'язані з екстремізмом ісламізму організації. Про це йдеться у аналітиці Інституту вивчення війни (ISW).

Російська пропаганда намагається подати демілітаризацію армії РФ в окупованому Криму як "терористичні акти". Росія має на меті відвернути інформаційний наратив від порушень росії міжнародного права і закликати Захід оголосити росію державою спонсором тероризму. Більше того, окупанти намагаються звинуватити в цьому кримськотатарську громаду в Криму.

Окупанти вже звинуватили український уряд у координації операцій "Хізб ут-Тахрір" у Криму, не надавши жодних доказів.

Аналітики зазначають, що напади на законні російські військові об'єкти повністю підпадають під законне застосування сили і не є терористичними актами, і немає жодних доказів того, що ці напади вчинені екстремістами.

Крім того, удари по російських військових об'єктах у Криму привели сили окупантів у стан підвищеної бойової готовності та реструктуризації складу сил, тилового забезпечення та керівництва.

Нагадаємо, що удар по житловому будинку в Харкові, число жертв неухильно зростає.

Як повідомляла Politeka, названо напрямки, де ворог потужно отримав по зубах від ЗСУ.

Також Politeka писала, що для росіян починає діяти жорстка заборона, життя для них не буде колишнім.