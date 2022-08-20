Єдина реальна загроза, яка сьогодні є для півночі України – це російські війська на території Білорусі.

Про це розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов, оцінюючи загрозу вторгнення в Україну російських та білоруських військ із півночі у період з 23 по 26 серпня.

"Чим наступати? Там немає угруповання російських військ, яке може сьогодні вторгнутися на територію України і виконати якесь завдання, а треба виконувати, як мінімум, оперативне завдання на глибину 150-200 кілометрів, щоб дійти до Києва", – зазначив Жданов.

За його даними, на кордоні з Білоруссю знаходиться близько шести батальйонно-тактичних груп.

"Ми чітко відстежуємо цю ситуацію. Вони змінюються на ротаційній основі, і на сьогоднішній день білоруська армія роздає свої військові запаси російській федерації. Боєприпаси віддають, мобрезерв дозволяє Лукашенко вимивати як найманців для російської армії, техніку з тривалого зберігання знімають і віддають", — розповів експерт.

Російські війська на території Білорусі наразі представлені ракетними підрозділами з комплексами "Іскандер". Також є комплекси С-300 та С-400 — це системи ППО, але вони можуть завдавати ударів по наземних цілях із дальністю до 200 кілометрів. Російські льотчики можуть скористатися білоруськими аеродромами – Гомельським та у Брестській області.

Жданов також пояснив, чому Україна не може вдарити по білоруському військовиму аеродромому в Зябрівці. На його думку, це є політичним рішенням, і воно продиктоване не лише нашим політичним керівництвом, але, швидше за все, і нашими країнами-партнерами.

"Особливість завдання удару по Білорусі полягає в тому, що у нас з Білоруссю навіть не розірвані дипломатичні відносини на сьогоднішній день. Якщо ми вдаримо по Білорусі, нас можуть звинуватити в агресивності щодо Республіки Білорусь", - пояснив експерт.

Водночас, як додав Жданов, на аеродромі у Зябрівці можуть статися нові "нещасні випадки".

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