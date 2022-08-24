Становище військ росії та її політичних представників через шість місяців після нападу на Україну стає дедалі гіршим.

За шість місяців війни росії проти України стан армії рф значно погіршився, дипломатичний вплив цієї країни зменшився, а її економічні перспективи сумні.

Як повідомляє у Твіттері Міноборони Великобританії з посиланням на розвідку, майбутні перспективи, які "намалював" собі кремлівський диктатор володимир путін, виглядають ще похмуріше.

У розвідці нагадали, що шість місяців тому, 24 лютого, росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну з метою скинути уряд та окупувати більшу частину країни. Але вже до квітня російські лідери зрозуміли, що це не вдалося, і повернулися до скромніших цілей на сході та півдні.

При цьому наступ російських військ на Донбасі просувається мінімально, а самі окупанти чекають великої контратаки ЗСУ.

Крім того, в оперативному відношенні путінська армія відчуває нестачу боєприпасів, транспорту та особового складу. Моральний дух у багатьох частинах збройних сил росії дуже низький.

"Стан армії значно погіршився. Дипломатичний вплив росії зменшився, а довгострокові економічні перспективи похмурі. Після шести місяців війна для росії виявилася дорогою і згубною стратегічно", - констатували в британському відомстві.

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