За шість місяців війни росії проти України стан армії рф значно погіршився, дипломатичний вплив цієї країни зменшився, а її економічні перспективи сумні.
Як повідомляє у Твіттері Міноборони Великобританії з посиланням на розвідку, майбутні перспективи, які "намалював" собі кремлівський диктатор володимир путін, виглядають ще похмуріше.
У розвідці нагадали, що шість місяців тому, 24 лютого, росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну з метою скинути уряд та окупувати більшу частину країни. Але вже до квітня російські лідери зрозуміли, що це не вдалося, і повернулися до скромніших цілей на сході та півдні.
При цьому наступ російських військ на Донбасі просувається мінімально, а самі окупанти чекають великої контратаки ЗСУ.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Путіна вмовляють оголосити загальну мобілізацію: "Війна може затягнутися ще на..."
Важливий для окупантів міст злетів у повітря: ексклюзивні кадри, як це було
"Все на краще": Лілія Ребрик написала заяву про звільнення з телеканалу "Україна"
"Боже, як жаль": трагічно обірвалося життя українського депутата, з'явилися кадри з місця
Крім того, в оперативному відношенні путінська армія відчуває нестачу боєприпасів, транспорту та особового складу. Моральний дух у багатьох частинах збройних сил росії дуже низький.
"Стан армії значно погіршився. Дипломатичний вплив росії зменшився, а довгострокові економічні перспективи похмурі. Після шести місяців війна для росії виявилася дорогою і згубною стратегічно", - констатували в британському відомстві.
Нагадаємо, путіна вмовляють оголосити загальну мобілізацію.
Як повідомляла Politeka, у США пояснили підлі наміри окупантів.
Також Politeka писала, що Жданов розповів про головну перемогу українців.