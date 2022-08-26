Навіть до 24 лютого їх кількість становила близько 850 тисяч замість 1 млн. заявленого "на папері".

Серед російських військових наростають конфлікти, що іноді навіть переростають у бійку. Путін явно здає позиції і кремль у цей час не заважає, а далі шукає добровольців, щоби не оголошувати загальну мобілізацію.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що окупанти, ймовірно, хочуть відшкодувати втрати від вторгнення в Україну та зібрати сили для продовження воєнних дій. На думку експертів, російському командуванню навряд чи вдасться створити достатньо сил, щоб досягти кінцевої кількості у понад 1 млн 150 тисяч солдатів – всупереч указу путіна.

Уточнюється, що навіть до 24 лютого їх кількість становила близько 850 тисяч замість 1 млн. заявленого "на папері". В ISW також вважають, що росія може використати осінній призов у жовтні 2022 року, щоб залучити близько 130 тисяч осіб на заміну втрат.

У той же час, аналітики стверджують, що росія не має переконливих доказів, що за обстрілами ЗАЕС стоять ЗСУ, "хоча вона контролює її територію". Саме росія несе відповідальність за атаки на станцію.

Також стало відомо, що росія зменшила угруповання флоту у Чорному морі.

Нагадаємо, що ситуація суттєво змінилася, як ЗСУ карають росіян.

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