В Україні практично з початку літа почали говорити про плани на обов'язкову евакуацію людей із територій, наближених до бойових дій. Це насамперед пов'язано з тим, що в зимовий період українська влада не зможе забезпечити громадян теплом та електрикою. Наразі з'явилися плани щодо евакуації на частини територій Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Про це заявила віце-прем'єр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Я не говорю про весь регіон, але деякі частини потребуватимуть обов'язкової евакуації, і ми до неї теж готуємося", - сказала Верещук в ефірі всеукраїнського телемарафону.

За словами міністра, під час обов'язкової евакуації держава безкоштовно забезпечує громадянам транспортування, проживання, харчування та медичні послуги. Також Верещук нагадала про виплати для мешканців областей, із яких проводиться евакуація.

"Якщо це обов'язкова евакуація, 2200 гривень на кожну людину одразу після прибуття поїзда або іншого транспортного засобу, що використовується при евакуації. А також 2000 гривень на кожну дорослу людину, 3000 гривень на кожну дитину чи людину з інвалідністю", - сказала вона.

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