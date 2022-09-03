Следом за 18-летней Екатериной и 9-летней Лизой умер также их 4-летний братик. Об этом сообщили в полиции в Киевской области.

Накануне Екатерина вместе со своим женихом собирали в лесной полосе грибы, которые в тот же день приготовили и съели. Девушка угощала также свою сестру и малолетнего брата. Все трое погибли, еще один человек госпитализирован.

«Только вчера мы сообщали о смерти двух сестер из Сквиры Екатерины и Лизы, которые были госпитализированы в больницу с острым отравлением. В ночь же на 2 сентября умер и их малолетний братик Матвей, который тоже в тот трагический вечер пробовал отравленный ужин», - отметил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

Украинцы в комментариях выражают соболезнования и удивляются, как вообще можно было давать грибы детям: "Детям грибы? Это что главная пища для детей? Еще и при дороге. Выхлопные газы от автомобилей. Еще и неизвестно какие грибы. Даже для взрослых грибы считаются тяжелыми для переваривания, а тут дети. Это просто ужас. Очень жаль детей, тяжелая потеря по неосторожности. Сочувствую родителям, не дай Бог никому такого горя. Царствие небесное деткам".

Полицейские Киевской области призывают взрослых быть осмотрительными и не допускать употребления грибов детьми до 8 лет вообще. Также следует отказаться от потребления дикорастущих грибов и споровых, приобретенных на дорогах и стихийных рынках. Если Вам стало плохо после употребления грибов, сразу звоните на спецлинию "103".

Напомним, ранее сообщалось о трагедии в киевском метрополитене – погиб мужчина.

Также сообщалось о трагической гибели 17-летнего парня, который дотронулся до российского кассетного боеприпаса.

Кроме того, Politeka.net писала, что трагическое продолжение получила история со штурмом кафе.