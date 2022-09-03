Як спрогнозувала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня коментарі РБК-Україна, Найближчим часом очікувати в Україні потепління не варто.

За її словами, температура на більшій частині не підніметься вище за 20 градусів.

"До середини місяця погода буде все ж таки вереснева, осіння з деякими коливаннями температури. Максимальні температури будуть у межах 15-20 градусів, на півдні до 23-25 ​​градусів", - розповіла вона.

За даними метеоролога, нічна температура буде нижчою – від 5 до 10 градусів, на півдні та сході – 8-13 градусів, на узбережжі морів – до 15-16 градусів. Найхолодніше буде на заході та півночі.

Синоптик зазначила, що в Україні вже відчувається осінь, "бо температурне тло 15-18 градусів".

"До кінця місяця на півночі та заході температур вище 25 градусів вже не буде. А на півдні та сході ще можуть бути такі температури", - спрогнозувала вона.

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