НП сталася близько 13:30 на Валу. Як повідомляє Суспільне, наразі відомо про двох травмованих дітей.
За попередньою інформацією, біля художнього музею проходила виставка боєприпасів, один з яких здетонував.
На місці працюють швидка та рятувальники.
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Раніше повідомлялося, що трагедія із двома сестрами у місті Сквира Київської області отримала продовження. Слідом за 18-річною Катериною та 9-річною Лізою помер також їхній 4-річний братик. Про це повідомили в поліції Київської області.
Напередодні Катерина разом зі своїм нареченим збирали у лісосмузі гриби, які того ж дня приготували та з'їли. Дівчина пригощала стравою також свою сестру та малолітнього братика. Всі троє загинули, ще одна особа госпіталізована.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про трагедію в київському метрополітені – загинув чоловік.
Також повідомлялось про трагічну загибель 17-річного хлопця, яки торкнувся російського касетного боєприпасу.
Крмі того, Politeka.net писала, що трагічне продовження отримала історія зі штурмом кафе.