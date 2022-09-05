У неділю, 4 вересня, у канадській провінції Саскачеван двоє чоловіків влаштували різанину. Про це повідомляє видання The New York Times.
У поліції назвали імена підозрюваних - це Демієн та Майлз Сандерсони. Передбачається, що жертв злочинів може бути більше.
Всі жертви були виявлені в 13 різних місцях, у тому числі в громаді канадських індіанців крі Джеймс Сміт та селі Велдон. Обидва злочинці озброєні та небезпечні. За попередніми даними, вони зникли з місця злочину на чорному автомобілі Nissan Rogue.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав напади "жахливими і несамовитими". А міністр громадської безпеки країни закликав жителів Саскачевана залишатися в укриттях, оскільки на всій території провінції шукають нападників.
Двоє підозрюваних залишаються на волі і, ймовірно, перебувають у Реджайні, заявив начальник міської поліції Еван Брей.
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