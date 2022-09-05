Так, за даними українського синоптика Наталії Діденко, 5 вересня протягом дня температура повітря буде стриманою: прохолодніше на сході та півночі +15+19 градусів, тепліше на заході та півдні +17+24 градуси, у центральній частині – помірно тепло +16+ 20 градусів.
Ніч буде холодною, очікується +7+12 градусів, у північних областях та на північному сході +4+9 градусів.
На Полтавщині та на Черкащині прогнозуються дощі.
На решті території України - сухо та трохи хмарно.
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У Києві 5 вересня очікується сонячна погода з максимальною температурою повітря близько +18 градусів. Вночі, ввечері, вранці стовпчики термометрів опускатимуться до +7+11 градусів.
Метеорологи зазначають, що осінь стартує в Україні з дощів, а вже через кілька днів майже в усіх областях знову засяє яскраве сонечко, а повітря прогріється до 29 градусів.
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Також повідомлялося про трагічну загибель 17-річного хлопця, який торкнувся російського касетного боєприпасу.
Крім того, Politeka.net писала, що трагічне продовження здобула історія зі штурмом кафе.