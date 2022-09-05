Так, за даними українського синоптика Наталії Діденко, 5 вересня протягом дня температура повітря буде стриманою: прохолодніше на сході та півночі +15+19 градусів, тепліше на заході та півдні +17+24 градуси, у центральній частині – помірно тепло +16+ 20 градусів.

Ніч буде холодною, очікується +7+12 градусів, у північних областях та на північному сході +4+9 градусів.

На Полтавщині та на Черкащині прогнозуються дощі.

дощ, погода, літо, негода

На решті території України - сухо та трохи хмарно.

Популярні новини зараз

В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."

Майже 600 українських полонених повернулися додому: що наразі відомо

Карусель із людьми впала з висоти 15 метрів, багато постраждалих: подробиці та кадри з місця НП

"Все пропало, нас кинули": Віталій Кім розкрив, яка зараз ситуація на Херсонщині

53-річна Лопес у яскравому сарафані здивувала помолоділим виглядом після весілля: "Щаслива дружина"
Показати ще

У Києві 5 вересня очікується сонячна погода з максимальною температурою повітря близько +18 градусів. Вночі, ввечері, вранці стовпчики термометрів опускатимуться до +7+11 градусів.

Метеорологи зазначають, що осінь стартує в Україні з дощів, а вже через кілька днів майже в усіх областях знову засяє яскраве сонечко, а повітря прогріється до 29 градусів.

осінь, люди, погода

Нагадаємо, нову заборону введуть в Україні, в Мережі тріумфують після рішення Ради: "Нарешті!"

Також повідомлялося про трагічну загибель 17-річного хлопця, який торкнувся російського касетного боєприпасу.

Крім того, Politeka.net писала, що трагічне продовження здобула історія зі штурмом кафе.