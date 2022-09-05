Більшу частину тижня в Україні буде суха та прохолодна, серйозні дощі очікуються лише у двох областях.

Так, за даними українського синоптика Наталії Діденко, 5 вересня протягом дня температура повітря буде стриманою: прохолодніше на сході та півночі +15+19 градусів, тепліше на заході та півдні +17+24 градуси, у центральній частині – помірно тепло +16+ 20 градусів.

Ніч буде холодною, очікується +7+12 градусів, у північних областях та на північному сході +4+9 градусів.

На Полтавщині та на Черкащині прогнозуються дощі.

На решті території України - сухо та трохи хмарно.

У Києві 5 вересня очікується сонячна погода з максимальною температурою повітря близько +18 градусів. Вночі, ввечері, вранці стовпчики термометрів опускатимуться до +7+11 градусів.

Метеорологи зазначають, що осінь стартує в Україні з дощів, а вже через кілька днів майже в усіх областях знову засяє яскраве сонечко, а повітря прогріється до 29 градусів.

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