Вибух скоїв терорист-смертник. Метою атаки, за даними афганських ЗМІ, була група студентів у черзі за візами.

Теракт біля консульського відділу Посольства рф в Кабулі стався в момент, коли співробітник відділу вийшов, щоб зачитати список тих, хто чекав у черзі на візу.

Точна кількість жертв та постраждалих уточнюється. За попередніми даними, кількість загиблих може досягати 20 людей.

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Тим часом на Афганістан обрушилося стихійне лихо: землетрус на північному сході країни забрав життя щонайменше восьми людей у ​​понеділок рано вранці, і кількість жертв може зрости.

За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 5,3 стався рано вранці недалеко від східного міста Джелалабад.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про трагедію в київському метрополітені – загинув чоловік.

Також повідомлялось про трагічну загибель 17-річного хлопця, яки торкнувся російського касетного боєприпасу.

Крмі того, Politeka.net писала, що трагічне продовження отримала історія зі штурмом кафе.