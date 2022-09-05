Вибух скоїв терорист-смертник. Метою атаки, за даними афганських ЗМІ, була група студентів у черзі за візами.
Теракт біля консульського відділу Посольства рф в Кабулі стався в момент, коли співробітник відділу вийшов, щоб зачитати список тих, хто чекав у черзі на візу.
Точна кількість жертв та постраждалих уточнюється. За попередніми даними, кількість загиблих може досягати 20 людей.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
Вибух на виставці у Чернігові: стало відомо, кого затримали після нещастя
"Міс Україна Всесвіт" Неплях підкреслила кожен вигин ідеальною сукнею: "Вважаю за краще бути королевою..."
Вже цієї осені: Шмигаль повідомив українцям хорошу новину
Жінкам буде заборонено залишати Україну з 1 жовтня: у Міноборони прояснили деталі з військовозобов'язаними
Тим часом на Афганістан обрушилося стихійне лихо: землетрус на північному сході країни забрав життя щонайменше восьми людей у понеділок рано вранці, і кількість жертв може зрости.
За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 5,3 стався рано вранці недалеко від східного міста Джелалабад.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про трагедію в київському метрополітені – загинув чоловік.
Також повідомлялось про трагічну загибель 17-річного хлопця, яки торкнувся російського касетного боєприпасу.
Крмі того, Politeka.net писала, що трагічне продовження отримала історія зі штурмом кафе.