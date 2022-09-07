Україна має зробити все можливе, щоби після поразки російської федерації у них знову не виникло бажання на когось нападати. Про це заявив секретар Ради національної безпеки Олексій Данилов в інтерв'ю LB.ua.

За його словами, війна в Україні не триватиме роками, але й на швидку та легку перемогу розраховувати українцям не варто.

"Я хотів би не погодитися, що роки-роки-роки ми боротимемося з цим агресором. Я оптимістичніший у цьому випадку, у мене свій прогноз, як це має закінчитися. Я дуже обережно до цього ставлюся. Я кажу, що раз – це буде непроста війна, два - перемога буде за нами, три - не буде швидкої перемоги, але це точно не роки", - сказав він.

Крім того, Олексій Данилов зазначив, що Україна має зробити так, щоб у Росії після поразки у нашій країні знову не виникло бажання на когось нападати.

"Ми повинні зробити так, щоб після нашої перемоги у них взагалі не було бажання, не було зубів у роті когось покусати, не тільки нас. І ми це обов'язково з вами зробимо, тоді будемо спокійнішими", - запевнив Данилов.

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