Війна, яку росія розв'язала в Україні, триватиме і в 2023 році, а нинішня ситуація на фронті не укладається в рамки ні бліцкригу, який планував путін, ні інших воєн у ХХІ столітті. Про це йдеться у статті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та першого заступника голови парламентського комітету з питань нацбезпеки генерала Михайла Забродського для видання "Укрінформ".

Аналізуючи нинішню ситуацію на полі бою, українські генерали вважають, що бойові дії триватимуть і наступного року. При цьому вони допускають різні сценарії розвитку подій на передовій. На думку Залужного та Забродського, росіяни мають "певні оперативні перспективи" на Ізюмському та Бахмутському напрямках. Кінцевою метою таких дій може бути повна окупація на Донеччини. При цьому росіяни також розглядають і більш "привабливі" сценарії, зокрема, наступ на Запорізькому напрямку. Тоді окупанти відкриють шлях для потенційного захоплення Запоріжжя та Дніпра. У такому разі Україна може втратити контроль над значною частиною Лівобережжя.

Крім того, за словами Залужного та Забродського у цій статті, також не варто виключати сценарію, в якому кремль зробить спробу знову наступати на Київ. І якщо така спроба буде, то вона здійснюватиметься з території Білорусі.

Українські воїни можуть кардинально змінити оперативну ситуацію на фронті. Залужний та Забродський назвали єдиний метод.

"Єдиним шляхом кардинальної зміни стратегічної ситуації, безумовно, є нанесення ЗС України протягом кампанії 2023 року кількох послідовних, а в ідеальному випадку – одночасних контрударів. Зайвим є акцентувати увагу окремо на їхньому суто військовому, а також політичному та інформаційному значеннях. Водночас, питання їх організації та здійснення потребує більшої уваги", - пишуть генерали.

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