Нищівні удари по авіабазах в окупованому росіянами Криму, зокрема по аеродрому "Саки" - справа рук Збройних сил України. Головною метою цієї атаки українських військових було наближення росіян до усвідомлення війни та її ціни. Про це заявили головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та перший заступник голови оборонного комітету Ради Михайло Забродський у спільній статті для видання "Укрінформ".

Українські генерали вважають, що буквальне перенесення бойових дій, зокрема, потужних вибухів, на територію окупованого росією Криму забезпечило росіянам гостре відчуття війни.

"Переконливим прикладом правильності такого підходу у поточному році є успішні зусилля ЗС України щодо фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію АР Крим. Йдеться про серію успішних ракетних ударів по кримських авіабазах супротивника, насамперед – по аеродрому "Сакі", – говориться у статті.

Залужний та Забродський також натякнули, що ЗСУ не зупинятимуться на досягнутому успіху, і продовжуватимуть досягати поставлених цілей, у тому числі й наступного року.

"Завдання ЗС України на 2023 рік – зробити для росіян та на інших окупованих територіях ці відчуття гострішими, природнішими та цілком відчутними, незважаючи на значну відстань до цілей", – зазначили генерали у статті.

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи в районі російської військової авіабази в Новофедорівці Сакського району. У Міноборони РФ тоді заявили, що "бавовна" на аеродромі "Саки" в окупованому Криму нібито пов'язана з детонацією боєприпасів. У свою чергу, в Міністерстві оборони України порадили росіянам дотримуватись правил пожежної безпеки, зокрема, не курити в невстановлених місцях.

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