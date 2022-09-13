Найближчим часом українці спостерігатимуть зниження темпів контрнаступу і в якийсь момент має настати зупинка. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі. Він пояснив, що контрнаступ ВСУ буде невічний і потрібно бути готовим, що його темпи скоро істотно знизяться.

"Неможливо наступати нескінченно. Тож суспільство має бути до цього готове. Сідаючи на шпагат, головне не порвати штани. Ми ж розтягуємо свої тили. Уявляєте логістику: де розташований Куп'янськ, а де була лінія фронту, коли ми розпочинали наступ. Це потрібно все перевезти туди - в район Куп'янська. Треба організувати там оборону, тому що Росія починає потихеньку відходити від шоку, і зараз ми можемо спостерігати деякі спроби зібрати якесь військо для того, щоб завдати контрударів", - зазначив він.

Експерт також пояснив, що війська, які перебували в обороні на лінії фронту, залишилися на своєму місці. У наступ пішли резервні війська, і вони розвивають наступ.

"Тому потрібно підтягнути основні сили, посадити їх в оборону, вивести наші наступні частини з бою, перегрупувати їх, відновити їхню боєздатність, поповнити технікою, озброєнням та особовим складом, і тоді ми будемо готові до другого етапу. Зазвичай так і робиться", - пояснив Жданов.

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