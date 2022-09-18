Розкрито втрати ворога під час відступу з Харківської області та в спробах штурму на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляється в зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 18 вересня.

Так, за уточненою інформацією, під час відступу окупантів з Харківської області, підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту збройних сил російської федерації втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки.

Крім того, 64-а окрема мотострілецька бригада Східного військового округу втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях. Техніку бригади передають підрозділам прикордонної служби фсб російської федерації, а військову частину готують до розформування.

Також повідомляється, що значних втрат окупанти зазнають при спробах штурму Сил оборони на Авдіївському напрямку на Донеччині. За наявною інформацією, до медзакладів щоденно надходить понад 30 осіб зі складу 1-го армійського корпусу російських військ. Окупаційна влада у будь-який спосіб намагається відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат.

У Генштабі також розповіли, що на тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти продовжують протиправні дії стосовно мирного населення. Надходить інформація щодо масового виселення мешканців з їх приватних осель в Приозерному та Трифонівці. В районі населеного пункту Чонгар військовослужбовці окупаційних військ, під погрозами вбивства, примушують місцеве населення брати участь у фортифікаційному обладнанні позицій.

Нагадаємо, в Мережі опублікували кадри масового поховання у звільненому від окупантів місті Ізюм.

Також повідомлялось, що Лукашенка і Путіна обділили увагою під час саміту у Самарканді.

Крім того, Politeka.net писала, що Данилов вперше розповів про втрати ЗСУ в результаті контрнаступу.