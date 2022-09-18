Радник Офісу президента України Олексій Арестович їдко висловився про НП в одного з головних російських пропагандистів Дмитра Кисельова.

В окупованому Криму спалили два автомобілі Кисельова. Підпал стався 18 вересня близько 2-ї години ночі в Коктебелі на території особняка, який поки що належить пропагандисту. Інцидент Арестович прокоментував спочатку ефірі "Фейгін Live", а потім і в своєму Telegram-каналі.

Так, радник ОП зазначив, що від військової агресії росії страждають і самі росіяни, і їх поплічники.

"У Криму згорів від сорому автомобіль російського пропагандиста Кисельова. Від того, що творить в Україні кремлівське керівництво плачуть гаулейтери і згоряють від сорому їхні автомобілі, кабінети, склади з боєприпасами та командні пункти. Вже й у самій Росії вистрибують від сорому з вікон керівники великих фірм, помирають від серцевих нападів та інсультів. У Білгородській області, кажуть, будівлі горять від сорому", — пише Арестович.

Політик також додав, що зараз важко уявити, що може зупинити низку лих у окупантів.

"Чи погасять сльози каяття ці пожежі? Очевидно, вони тільки посилюватимуться. І палатимуть від Калінінграда до Курил. Навряд чи МНС РФ справлятиметься з такими масштабами. Як би в найближчій перспективі не довелося українським миротворцям гасити Росію, що згорає від сорому. А вже потім виплачувати репарації та контрибуції Україні за руйнування та вбивства", - підкреслив радник ОП.

Нагадаємо, в Мережі опублікували кадри масового поховання у звільненому від окупантів місті Ізюм.

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