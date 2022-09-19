Російські окупаційні війська вже розуміють, що вхід Збройних Сил України до Криму – це лише питання часу. І це може статися не в далекій перспективі, а вже у найближчі кілька місяців. Про це у своєму ютуб-каналі заявив військовий експерт Олег Жданов.
За його словами, у Чонгарі російські військові вже зараз під загрозою смерті змушують місцевих жителів рити окопи, будувати бліндажі та укріплення. Тобто вони вже зараз зрозуміли, що деокупація Криму незабаром відбудеться і намагаються зміцнити свої позиції.
"У районі Чонгара російські військові, погрожуючи смертю, змушують місцеве населення брати участь у зведенні фортифікаційного обладнання позицій. Тобто виганяють на примусові роботи місцевих жителів для того, щоб рити окопи та будувати бліндажі та зміцнення. Тобто вони вже чудово розуміють, що вхід у Крим ЗСУ – це просто питання часу. До того ж часу я б не сказав, що віддаленого: у найближчій перспективі, можливо, у кілька місяців", - розповів Жданов.
Раніше повідомлялося, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, як відбуватиметься деокупація півдня України. При цьому він уточнив, що це стосуватиметься і Херсона, і Криму. Українське військове командування працює над відповідною спецоперацією. Подоляк вважає, що росіяни тікатимуть із окупованого Херсона і не захищатимуть місто, оскільки без потужної артилерії окупанти нічого не можуть зробити.
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