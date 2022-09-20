У російського керівництва не вистачає способів зупинити українські сили, і вони починають панікувати.

Контрнаступ Збройних сил України підриває і так низький моральний дух у так званих елітних російських підрозділів та викликає паніку у впливових осіб із кремля.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що росія відчайдушно намагається провести мобілізацію та набрати бойову міць із усіх потенційних джерел, оскільки основні підрозділи сильно деградовані та деморалізовані.

Дослідники зазначили, що контрнаступ ЗСУ підірвав і без того низький моральний дух ворога, а термінове обговорення необхідності негайної анексії росією Луганської та Донецької областей говорить про паніку в лавах супротивника, у тому числі й у тих, хто ухвалює рішення у кремлі.

В інституті зазначають, що російське керівництво навіть не вистачає способів зупинити українські сили, які просуваються через річку Оскол у Луганській області.

За даними ISW, кремль вважає, що часткова анексія може спонукати до вербування додаткових сил як з росії, так і з недавно анексованої української території.

Російські сили не контролюють усю Донецьку та Луганську області. Таким чином, анексія заявлених територій призведе до анексії росією територій, які, за визначенням кремля, будуть частково "окуповані" законною українською владою.

Зазначається, що українські удари по окупованому росією Криму ясно демонструють, що вони не викликають автоматичної відповіді Росії проти НАТО.

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