В окупованому Мелітополі рашисти влаштували теракт у людному місці, щоб напередодні псевдореферендуму звинуватити в терорі українську владу.

Вранці в четвер, 22 вересня, в районі центрального ринку пролунав вибух. Подробиці НП повідомив мер міста Іван Федоров.

"Страх, терор та ліквідація неугодних - три складові, які на окупованих територіях весь час демонструє росія. І перед псевдореферендумом зачищення серед своїх посилюється", — наголосив Федоров.

На Центральному ринку Мелітополя, де завжди велике скупчення людей, рашисти вчинили вибух та ліквідували своїх же військових. За уточненою інформацією, від рук окупантів «постраждали», в тому числі ліквідовані, 6 російських військових. Даних щодо постраждалих мирних громадян немає.

"Кожен має розуміти: таке майбутнє нам пророкує країна-терорист. Тож ані псевдореферендуми, ані будь-які заяви терористів не змінять нашого курсу: ми деокупуємо свої території та повернемо мир у свій дім", — додав мер Мелітополя.

Напередодні Федоров закликав усіх чоловіків призовного віку негайно покинути Мелітополь через указ путіна про мобілізацію.

"На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей пройдуть найбільш жорсткі заходи! За чоловіками буде влаштоване справжнє полювання ! Тим, хто відмовиться йти на смерть, доведеться мати справу з чеченськими загрядзагонами", — наголосив політик.



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