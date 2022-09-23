Суд визнав росіянку, яка проживає в Черкаському районі, винною у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 436-2 КК України.
Про це повідомила пресслужба Черкаської обласної прокуратури.
Встановлено, що жінка упродовж квітня – березня 2022 року в соціальній Інтернет-мережі "Одноклассники" неодноразово розміщувала матеріали, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України.
Під час судового розгляду обвинувачена визнала свою винуватість, запевнила суд, що розкаюється у скоєному та засуджує свою поведінку.
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Суд визнав обвинувачену винною та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Врахувавши щире каяття, похилий вік, суд встановив обвинуваченій іспитовий строк тривалістю 2 роки та поклав на неї низку обов’язків, виконання яких перевірятиметься відповідними державними органами.
Досудове слідство у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими УСБУ в Черкаській області.
Також повідомлялося, що в росії повістки виписують навіть на тих, кого вже немає в живих.
Крім того, Politeka.net писала, що масові бунти в росії ще попереду – названі терміни.
Також нагадаємо, що росіяни в паніці намагаються виїхати з країни.