Зафіксовано перший факт здачі в полон росіянина, який потрапив до України вже після оголошення «часткової мобілізації».

Про це розповів радник голови МВС України Антон Геращенко. За його словами, росіянин потрапив у полон до бійців ЗСУ практично одразу після мобілізації.

«Є! Є перший факт здачі в полон мобілізованого 5 днів тому мешканця ростовської області. Бійці 92-ї бригади взяли в полон переляканого, змерзлого "мобіка" у лісі під Куп'янськом. Він дезертував зі своєї військової частини і намагався повернутися в росію, але заблукав», - повідомив Геращенко, публікуючи відповідне відео.

На кадрах окупант розповідає, що покликаний "за контрактом" і каже, звертаючись до своїх співвітчизників: «Не ходіть в Україну! Не слухайте нікого, цю пропаганду військкомату. Тут дуже багато вбитих та поранених. Зі мною поводяться добре, тут насправді живуть звичайні, нормальні люди. Якщо не хочете помирати тут, не ходіть сюди».

У свою чергу в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, що Олексій Пашков, боєць однієї з найкращих у росії дивізій, 2-ї таманської з підмосков'я.

"Його командири просто кинули своїх бійців і втекли, рятуючи власні шкури. Єдиний шанс врятуватися для пашкова - це здатися в полон", - наголосили у Страткомі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пообіцяв російським солдатам, які здаватимуться в полон, що Україна цивілізовано поводитиметься з ними, згідно з міжнародними конвенціями.

Про можливість здатися нагадав і голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Мобілізовані росіяни, які здадуться у полон, мають шанс зберегти життя. У всіх інших його не буде», - наголосив Єрмак у своєму телеграм-каналі.

Додамо, що представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, що мобілізовані росіяни масово звертаються до гарячої лінії "Хочу жити".

Також в Україні створили чат-бот для росіян, котрі хочуть здатися в полон.

Крім того, Politeka.net повідомляла, що у Росії "мобики" занервували перед відправкою на фронт, підготовки не буде.

Нагадаємо також, що в Мережі на фото з космосу порівняли колони військової техніки "Київ за три дні" з чергами, що біжать від мобілізації.