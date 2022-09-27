Співак Борис Моїсеєв помер.
Про це повідомляє російські ЗМІ із посиланням на арт-директора артиста.
Мойсеєв був відомий своїм епатажним чином. Серед його популярних пісень - "Голубая луна", "Звездочка", "Петербург-Ленінград".
Новину про смерть артиста повідомив його арт-директор Сергій Горох. Точну причину смерті ще не оголошено, відомо, що Мойсеєв останніми роками хворів.
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"За словами арт-директора співака, Мойсеєв помер близько 14.00 у вівторок, 27 вересня. Горох додав, що про дати церемонії прощання та похорону ще нічого не відомо.
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