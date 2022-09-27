Співак Борис Моїсеєв помер.

Про це повідомляє російські ЗМІ із посиланням на арт-директора артиста.

Мойсеєв був відомий своїм епатажним чином. Серед його популярних пісень - "Голубая луна", "Звездочка", "Петербург-Ленінград".

Новину про смерть артиста повідомив його арт-директор Сергій Горох. Точну причину смерті ще не оголошено, відомо, що Мойсеєв останніми роками хворів.

"За словами арт-директора співака, Мойсеєв помер близько 14.00 у вівторок, 27 вересня. Горох додав, що про дати церемонії прощання та похорону ще нічого не відомо.

Так, в Іркутській області 25-річний чоловік розстріляв військкома.

У Рязані чоловік здійснив самопідпал із криками, що він не хоче воювати.

В Іжевську розігралася справжня трагедія – невідомий розстріляв дітей та вчителів в одній зі шкіл.