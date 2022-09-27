На могилі батьків російського президента володимира путіна у Санкт-Петербурзі залишили таємне послання – а точніше записку зі зверненням. Покійних матір і батька диктатора, ніби в школі, попросили вжити заходів щодо їхнього сина.

Фото з Серафимівського цвинтаря Санкт-Петербурга поширюються в телеграм-каналах. Це начебто акція феміністського антивоєнного опору, проте не виключено, що записка не справжня, а зроблена у фоторедакторах. За даними у мережі, послання покійним батькам путіна залишили вранці 27 вересня.

У ній йдеться: "Шановні батьки! Ваш син потворно поводиться! Прогулює уроки історії. Б'ється з сусідами по парті. Погрожує підірвати всю школу! Вжийте заходів!", – йдеться у посланні.

Зазначимо, що володимир путін народився 7 жовтня 1952 року в Ленінграді. Його батько, Володимир Спіридонович Путін (1911-1999), був простим робітником, а за часів Другої світової війни воював у військах НКВС. Мати путіна – Марія Іванівна Шеломова (1911-1998) – після війни працювала санітаркою, двірницею, приймальницею товару, сторожем, прибиральницею. Обидва батьки померли від раку.

Президент путін був третім сином у сім'ї: двоє його старших братів, що народилися ще у 1930 роках, померли у дитинстві. Сім'я жила дуже бідно у 20-метровій кімнаті комунальної квартири. Перше пальто майбутньому главі Кремля змогли купити лише у його 20 років, а на тренуваннях по самбо він виходив на килим у вовняних шкарпетках замість борцівок.

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