Декілька разів дівчина навіть демонструвала коханого у своєму Insragram, але особливо про їхні стосунки не поширюється.

Відомо, що їхні відносини почалися ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Раніше, коли Варварі ще було 13 років, її мама та дружина Євгена Кошового Ксенія розповідала, що їй з дочкою не завжди вдається порозумітися.

«Буде таке, що ти їй біле, а вона тобі чорне. І ось ну ніяк! Всяке буває. Нині вони дуже складні», - говорила Ксенія про їхні стосунки.

Сама ж Варя до цього зізнавалася, що хотіла зустріти хлопця – корейця і як тато інколи "наламує" з побаченнями.

«Я хотіла з колишнім хлопцем сходити в кінотеатр, а тато такий, а підемо всі разом, і Сімку (молодша донька Євгенія Кошовго Серафима – ред) взяв. Я така: "Клас, зашибісь!" Ми хотіли цілуватися на задніх рядах... Пробач тато», - розповідала в одному зі своїх інтерв'ю кілька років тому Варвара.

Як виявилося, з новим молодим чоловіком Варі Євген також знайомий. Про це він розповів в інтерв'ю «КП в Україні».

«Я навіть не знав, що підписаний на хлопця Варі. Може, мене хтось підписав (посміхається). Навіщо доглядати за хлопцем? Можна завжди поспілкуватися телефоном. Ми з ним знайомі. Ми знаємо, хто він, де він, як і він. Трохи контролюємо, але не наглядаємо», - розповів Кошовий.

Нагадаємо, Кошовий також розповів, чому розчарувався у родичах та як жив на парковці.

Також зірка «Квартал 95» назвав причину, через яку його дружина Ксенія більше не спілкується з родичами з окупованої Ялти.

Крім того, Євген Кошовий зізнався, що його зачіпає несправедлива критика через отриманий орден.