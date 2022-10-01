Таку думку висловив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live" на 219-й день повномасштабного вторгнення рф.
За словами радника ОП, Україна може вступити до НАТО вже у липні наступного року на саміті у Вільнюсі.
У своєму Telegram-каналі Арестович також додав, що Захід тривалий час не міг визначитися з тим, як сприймати Україну.
"Як частина Росії або як частина Заходу, на яку претендує Росія. Чесно кажучи, ми теж не могли з цим визначиться. Коли ми всі побачили справжнє обличчя Росії, то швидко ідентифікувалися. Ми - українці, які повертаються на Захід. Сьогодні ми забезпечуємо безпеку для країн Європи", - пояснив експерт.
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На думку радника ОП, НАТО дуже зацікавлене мати такого союзника у східній Європі.
"Коли Захід нас уже списав, ми не здригнулися і почали битися. Закликаючи Захід згадати, на чому була побудована цивілізація. Ми билися за власне виживання, залишаючись людьми. І відлупцювали кадрову російську армію, маючи бюджет на оборону в 10 разів менше. У результаті ми розбудили Захід з комфортної сплячки, нагадавши про цінності. Від яких він дрейфував у бік комфорту та спокою довгий час. Вже йде переформатування колективної безпеки в Європі, де Україна займатиме одну з провідних ролей", — наголосив Арестович.
Нагадаємо, Україна офіційно подала заяву на вступ до НАТО: "У прискореному порядку".
Також Зеленський роз'яснив ситуацію щодо гарантій безпеки Україні перед вступом до НАТО.
Відзначимо, Україна де-факто стала визнана частиною Заходу.