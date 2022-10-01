Росія починає втрачати підтримку держав, що більш-менш лояльно ставились до режиму путіна.

Як повідомдяється, Вірменія заявила, за яких обставин може вийти з ОДКБ.

Прем'єр-міністр Нікол Пашинян повідомив, що Вірменія очікує від союзників чіткої політичної оцінки конфлікту з Азербайджаном. Країни Організації Договору про колективну безпеку мають встановити червоні лінії щодо певних питань.

Важливо, що прем'єр Пашинян зараз очолює Раду колективної безпеки ОДКБ. За його словами, не даремними є побоювання союзників Вірменії щодо зміни суспільних настроїв вірмен стосовно ОДКБ.

"У ході розмови було сказано, що є побоювання, що Вірменія вийде з ОДКБ. Я ж сформулював інакше. Є побоювання, що ОДКБ вийде з Вірменії. Це не просто гра слів, це дуже серйозний зміст",– сказав високопосадовець.

Прем'єр наголосив, що Вірменія очікує швидкої реакції країн Договору, у разі порушення територіальної цілісності його держави. На думку Пашиняна, відповідь ОДКБ на події минулого року на ділянках Сотка та Хознавара була дуже дивною.

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