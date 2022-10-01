У мережі повідомляють про вибухи на головній авіаційній базі росіян у тимчасово окупованому Криму. Бельбек, Севастополь.

Кадри з'явилися у мережі.

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