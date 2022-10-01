В сети сообщают о взрывах на главной авиационной базе россиян во временно оккупированном Крыму. Бельбек, Севастополь.

Кадры появились в сети.

Популярные статьи сейчас

Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение

"Не можешь есть, говорить": Потап после возвращения в Украину рассказал о своей редкой болезни

Вступление Украины в НАТО, в Офисе президента назвали первые сроки: "Уже идёт переформатирование..."

Ольга Сумская засветилась с Борисюком после разлуки: "Папа приехал..."

Экс-командир украинского корабля оказался предателем: какой срок ему грозит
Показать еще