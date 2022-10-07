Нобелівську премію миру у 2022 році отримав білоруський політв'язень Алесь Бяляцкі, українська організація "Центр громадянських свобод" та Організація з прав людини "Меморіал" із РФ.

Про це повідомили у Нобелівському комітеті.

"Лауреати Премії миру представляють громадянське суспільство у своїх країнах. Вони протягом багатьох років просували право критикувати владу та захищати основні права громадян.

Вони доклали визначних зусиль для документування військових злочинів, порушень прав людини та зловживання владою. Водночас вони демонструють значення громадянського суспільства для миру та демократії", – пояснили у комітеті.

Комітет наголосив, що хоче відзначити борців за "мирне співіснування в сусідніх країнах Білорусі, Росії та Україні".

Українці досить критично поставилися до такого рішення:

"Другий рік поспіль нобелівська премія миру йде людям в росії, тим часом росія загрожує всьому світу ядеркою і буквально знищує Україну метр за метром. Я не можу з цих рівнів, просто не можу";

"Нобелівська премія миру — Валерій Федорович Залужний. Жодна людина у світі не робить так багато для миру як наш Головнокомандувач та наші захисники. Колись ми дочекаємось такого";

"Нобелівська премія з миру має вручатись не за абстрактні вигуки "давайте жить дружно" і "мир во всем мире", а за практичні дії. За реальну боротьбу зі злом, за успіхи в її фізичному знищенні. Як от ЗСУ, яке вже примусило до миру більше 60 000 терористів";

"Зрозуміло, нобелівська премія миру тим, хто буквально зараз катує, ґвалтує і вбиває. Ну все справедливо, я вважаю";

"Коли вже нобелівська премія путіну за те, що досі не застосував ядерку?";

"Я думала, що гірше пулітцерівської премії всім українським журналістам уже не буде, але нобелівська премія миру як завжди на рівні, росіяни настільки мирні, що другий рік поспіль мають її".

Нагадаємо, тим часом ЗСУ кришать останню еліту російської армії.

Також стало відомо про нові санкції проти Росії.

Крім того, Politeka.net писала, що Путін втрачає контроль, розкол у Кремлі наростає.