Розташування російських військ біля Білорусі у майбутньому можна використовувати путіним для анексії цієї держави. Кремлівський диктатор мріє, щоб землі Білорусі, як і України, були у складі РФ. Таку думку висловив білоруський опозиціонер Павло Латушко, повідомляє espreso.tv.

За його словами, у Кремля "є чіткий план анексії Білорусі". Путін може спробувати реалізувати цей сценарій до 2024 року, коли у Росії мають відбутися так звані вибори президента.

Латушко наголошує, що путін "зламав зуби", намагаючись захопити Україну. Проте Білорусь весь цей час залишається для диктатора десертом.

лукашенко путин

"У мене відчуття, що в цій ситуації Путін якраз хоче розпочати свій обід саме з десерту. А, може, їм і закінчити. Як мені не прикро говорити це як білоруському політику, але треба розуміти реальність цих планів, цю загрозу, щоб усвідомлювати , чому ж протидіяти. А це реальні плани Путіна - з'їсти Білорусь, що означає анексувати", - заявив політик.

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Зазначимо, раніше ще один диктатор Олександр Лукашенко ухвалив рішення щодо проведення прихованої мобілізації в Білорусі для доукомплектації бойових частин. Ці заходи будуть йти під виглядом перевірки боєздатності. Також він запровадив у країні режим так званої контртерористичної операції, оскільки нібито злякався провокацій з боку сусідніх держав.

Олександр Лукашенко

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