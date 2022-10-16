Через провал в Україні путін може спробувати анексувати Білорусь до 2024 року.

Розташування російських військ біля Білорусі у майбутньому можна використовувати путіним для анексії цієї держави. Кремлівський диктатор мріє, щоб землі Білорусі, як і України, були у складі РФ. Таку думку висловив білоруський опозиціонер Павло Латушко, повідомляє espreso.tv.

За його словами, у Кремля "є чіткий план анексії Білорусі". Путін може спробувати реалізувати цей сценарій до 2024 року, коли у Росії мають відбутися так звані вибори президента.

Латушко наголошує, що путін "зламав зуби", намагаючись захопити Україну. Проте Білорусь весь цей час залишається для диктатора десертом.

"У мене відчуття, що в цій ситуації Путін якраз хоче розпочати свій обід саме з десерту. А, може, їм і закінчити. Як мені не прикро говорити це як білоруському політику, але треба розуміти реальність цих планів, цю загрозу, щоб усвідомлювати , чому ж протидіяти. А це реальні плани Путіна - з'їсти Білорусь, що означає анексувати", - заявив політик.

Зазначимо, раніше ще один диктатор Олександр Лукашенко ухвалив рішення щодо проведення прихованої мобілізації в Білорусі для доукомплектації бойових частин. Ці заходи будуть йти під виглядом перевірки боєздатності. Також він запровадив у країні режим так званої контртерористичної операції, оскільки нібито злякався провокацій з боку сусідніх держав.

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