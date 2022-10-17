Президента страны-агрессора россии владимира путина могут ликвидировать западные спецслужбы. Для этого может использовать сценарий, по которому убрали террориста и лидера международной исламской террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена. Об этом заявил бывший вице-премьер-министр РФ Альфред Кох, последние годы проживающий за рубежом, пишет РБК-Украина.

По его словам, сейчас разные группировки вокруг российского диктатора между собой не сильно ладят.

"Между ФСБ – СВР с одной стороны и ГРУ – с другой идут постоянные "окопные войны". А есть еще Россгвардия и ФСО, которые также представляют отдельные "кланы". То, что сейчас вышла наружу критика Кадырова и Пригожина в адрес Минобороны – яркое "доказательство этих межусобиц", – уточнил Кох.

По оценке Коха, политическая "верхушка" россии не способна на свержение путинского режима, поскольку просто не способна договориться между собой. Более вероятный сценарий – когда за устранение путина возьмутся западные спецслужбы, устроив операцию вроде ликвидации Усамы бен Ладена или Касема Сулеймани.

"Увлеченные генералы и гражданское окружение путина скажет, мол: "Спасибо, вы нас спасли, давайте мы заканчиваем войну и все сваливаем на путина". И всех это устроит: и Запад, и российскую "верхушку", — предположил Кох.

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