Полонений російський зек вкотре підтвердив той факт, що для російського військового керівництва люди – це гарматне м'ясо. Так, у СБУ показали допит одного із кримінальників, які воювали в Україні лише 2 дні.

Окупант розповів, що його та інших зеків вербував особисто голова приватної військової компанії "Вагнер" і так званий "кухар" путіна пригожин, стверджуючи, що воювати вони будуть пліч-о-пліч з "досвідченими" бійцями.

Однак пізніше зек все ж таки зрозумів, що єдиний шанс вижити для нього – здатися в полон ЗСУ. Полонений розповів, що під час вербування глава ПВК обіцяв карним злочинцям допомогти "змити гріхи" кров'ю і отримати таким чином "чисті" документи. Однак усупереч обіцянкам їх кидають на передову, як гарматне м'ясо.

Зазначимо, раніше у Міністерстві оборони України розкрили, яку мету Кремль поставив перед окупантами. Так, росіяни продовжують спроби вийти на адміністративний кордон Донецької області, найтяжчі бої продовжуються. Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, ЗСУ стримують російських загарбників і не дають їм просунутися далі.

"Росіяни встановили своїм військам – вже вп'яте з початку повномасштабного вторгнення – термін, коли вони мають повністю вийти на адмінкордони Донбасу. Зараз у них план, що вони мають до кінця цього місяця повністю зайняти Бахмут", - повідомила Маляр.

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