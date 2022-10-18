У Ердогана зробили нове про організацію переговорів Зеленського та путіна, і наполягають, що війну можна закінчити лише мирними переговорами.

У Туреччині продовжують наполягати на тому, що війну в Україні можна закінчити лише мирними переговорами. Запрошення президента Реджепа Тайіпа Ердогана лідерам рф та України, володимиру путіну та Володимиру Зеленському, провести зустріч в Анкарі залишається в силі.

Про це заявив речник глави Туреччини Ібрагім Калин в ефірі каналу A Haber.

За його словами, їхня країна нібито єдина, яка хоче закінчити війну. Калин зазначив, що після анексії українських територій путін згоден на переговори, проте визнав справедливою позицію України не вести переговори, допоки анексія не припиниться.

"Наголошую, що рішення має бути в рамках територіальної цілісності України. Туреччина – єдина країна, яка докладає зусиль і вимагає вирішення. Є такий підхід: давайте зламаємо росії руки та крила та послабимо її міць. Але це лише продовжить війну", – додав він.

Зазначимо, раніше, коли путін оголосив про анексію тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, президент України Володимир Зеленський зробив низку заяв. Так, окрім офіційного подання заявки на вступ до НАТО, глава держави на законодавчому рівні підписав документ, яким українській владі забороняється вести переговори з путінським режимом.

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