Мобілізація військовозобов'язаних також проходитиме і в 2023 році для забезпечення не лише оборони, а й наступу. Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки полковник Юрій Максимів.

"Нас чекає перемога, знищення ворогів та визволення рідної землі. Дай Боже, щоб це було у 2023 році. Я так думаю, що мобілізаційні заходи будуть проводитись, це необхідність. Поки ми воюємо – маємо гарантовано мати особовий склад не лише для оборони, а й для того, щоб боротися з ними. і для наступу, щоб звільнити наші землі", – наголосив він.

За словами Максиміва, повістки насамперед отримують військовозобов'язані чоловіки. "Порядок денний слід очікувати всім військовозобов'язаним особам чоловічої статі віком до 60 років. Тобто тим, хто військовозобов'язаний", - резюмував полковник.

Зазначимо, що мобілізацію в Україні було запроваджено президентом Зеленським разом із запровадженням військового стану після російського вторгнення, 24 лютого. Раніше секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що в Україні відсутні проблеми з мобілізацією, і зараз триває її третя хвиля.

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