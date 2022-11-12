У дні, коли на індонезійському острові Балі проходитиме саміт "Великої двадцятки" G20, 15-16 листопада, російські окупанти можуть завдати нового масованого ракетного удару по Україні. Причиною є любов держави-агресора до символічних дат.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Він наголосив, що зараз росіяни накопичують сили, проте виробництво навіть однієї ракети "займає не один день-два". Він пояснив, що ракети, які перебували на озброєнні російської армії до повномасштабного вторгнення, робилися роками.
"На сьогодні вони випустили неймовірну кількість ракет по Україні і не можуть собі дозволити наносити так часто такі ж залпи, як того ж 10 жовтня. Вони дещо накопичують, щоб у якийсь час вдарити", – пояснив Ігнат.
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Він припустив, що масовано атакувати нашу країну російські військові злочинці можуть якраз у дні саміту G20. "Вони дуже люблять десь приблизно такі дні провести якісь провокації", - аргументував представник Повітряних сил.
Раніше повідомлялося, що 10 жовтня країна-агресор росія влаштувала масований обстріл регіонів України, ракети потрапили в об'єкти критичної інфраструктури та призвели до загибелі мирних жителів. Вибухи пролунали у Київській, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Рівненській та інших регіонах. Внаслідок обстрілу у 12 областях та Києві загинули 14 осіб, травмувалися – 97.
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