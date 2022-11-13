Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 13 листопада.
Ударів зазнали понад 20 населених пунктів Запорізької, Черкаської, Харківської і Донецької областей.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території республіки білорусь.
За даними Генштабу, у Брестській області республіки Білорусь, особливо у районах, де розміщуються прибуваючі підрозділи збройних сил російської федерації, значно посилюється соціальна напруга. Зокрема, місцеві лікарні перевантажені роботою з російськими військовослужбовцями, які масово хворіють через незадовільні умови утримання в наметових містечках. Лікарі змушені відмовляти в обслуговуванні громадянам республіки білорусь, які потребують лікування.
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Загалом за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині.
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