Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 13 листопада.

В районі населеного пункту Дніпряни по будівлі, де знаходилось до 500 окупантів, завдано високоточного удару. За його результатами до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників. У найближчий шпиталь доправлено 56 важкопоранених, з яких незабаром померло ще 16 осіб. Остаточна інформація щодо втрат окупантів уточнюється.

Усього авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 13 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 5 позицій зенітних ракетних комплексів противника.

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Повідомляється, що до окупованого Мелітополя Запорізької області 12 листопада прибуло чергове поповнення з числа мобілізованих російських громадян. Зазначена категорія військовослужбовців противника, після прибуття до міста, скуповує, їжу, цивільний одяг та велику кількість алкогольних напоїв.

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