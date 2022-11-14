Канцлер Німеччини Олаф Шольц жалкує про рішення президента росії володимира путіна не брати участь у саміті G20 на Балі. Під час перебування у В'єтнамі він сказав журналістам, що був би щасливим, якби російський президент передумав, пише Handelsblatt.
"Було б добре, якби президент путін поїхав на саміт G20. Але тоді йому довелося б зіткнутися з усіма питаннями та усією критикою, яка була сформульована багатьма країнами світу. Напевно, тому його там не буде", - сказав Шольц.
На його думку, той не перегляне своє рішення найближчим часом.
"Я не думаю, що це зміниться в останню секунду. Якщо це станеться, то я буду щасливим", - додав він.
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Канцлер знову закликав путіна вивести війська з України та внести пропозиції, "які сприятимуть миробудуванню".
"Це в жодному разі не переговори, в яких росія описує продиктований світ. Швидше, це те, що має стосуватися цілісності та суверенітету України", - наголосив він.
Нагадаємо, саміт лідерів країн "Великої двадцятки" відбудеться 15-16 листопада на острові Балі. Президент Індонезії Джоко Відодо запросив президента України Володимира Зеленського на саміт навесні. На початку листопада він сказав, що не братиме в ньому участі, якщо там буде путін. Спікер кремля дмитро пєсков повідомив, що російську делегацію на саміті очолить голова МЗС рф сергій лавров. путін не виступить там навіть у онлайн-форматі.
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