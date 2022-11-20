В Італії раптово помер дворічний хлопчик, якого мама привезла з України до Генуї, рятуючись від війни. Трагедія сталася у центрі прийому українських біженців.

Про це повідомили у Gazeta Ukrainska.

Відомо, що жінка з України приїхала разом із 2-річним сином до Генуї, Італія, через військову агресію Росії. Її поселили у житловому комплексі благодійної організації, яка займається біженцями з України. Там вони прожили кілька місяців.

Смерть малюка сталася уві сні раптово. Хлопчика без ознак життя виявила мати.

Трагічну новину підтвердили у кооперативі iL Ce.sto, який адмініструє благодійну структуру разом із Префектурою.

"Весь Ce.Sto приголомшений трагічною новиною про смерть дитини, яка жила в Casa Raffael на вулиці Байрон, в районі Альбаро. Малюкові було всього 2 роки. Він з мамою приїхав до Італії, тікаючи від жахів війни в Україні, лише кілька місяців тому. Наразі тривають слідчі дії для встановлення причин трагедії", - сказано в повідомленні.

За попередніми даними медиків, причиною смерті дитини могла стати не діагностована хвороба у хлопчика.

Прокуратура Генуї порушила справу за фактом загибелі дитини, щоб з'ясувати всі деталі та обставини трагедії.

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