Погода в Украине в воскресенье будет жаркой и одновременно дождливой
Как передает Politeka.net, в Укргидрометцентре опубликовали прогноз на воскресенье. Последний выходной день будет очень жарким. При этом во всех областях без исключения ожидаются грозовые дожди. Температура упадет только в западных областях, где будет комфортнее всего.
Так, на Востоке в воскресенье будет настоящее жаркое лето. Температура там поднимется до 29-32 градусов. Грозовые дожди не спасут украинцев, проживающих в этих регионах, от жары.
В центральных областях будут грозы и температура в районе 26-28 градусов. Ночью температура будет более комфортной – до 15-18 градусов.
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На Юге будут грозы, дожди и 26-29 градусов тепла. Ночью осадков не ожидается.
Прохладнее всего 4 июня будет в западных областях. Там температура опустится до 21-25 градусов. Самая низкая температура ожидается в Закарпатской и Львовской областях. Ближе к центральным регионам будет расти и температура. При этом, уже в ближайшие дни температура на Западе будет подниматься. Жара вернется в регион, что не очень понравится местным жителям.
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