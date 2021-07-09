Трагедия произошла в шведском городе Эребру в четверг вечером, 8 июля. Сообщается о девяти жертвах
Так, недалеко от взлетно-посадочной полосы рухнул небольшой винтовой самолет модели DHC-2 Turbo Beaver. На борту находились восемь парашютистов и летчик, все девять человек погибли, пишет издание Aftonbladet со ссылкой на местную полицию, передает Politeka.net.
Известно, что самолет был арендован командой, чтобы принять участие в прыжковой неделе в Эребру. По данным правоохранителей, он разбился вскоре после взлета и упал на местности рядом со взлетно-посадочной полосой. В результате аварии самолет вспыхнул.
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Причины авиакатастрофы пока еще неизвестны, ведется расследование.
Несколько шведских политиков написали в социальных сетях, выразив сожаление по поводу трагедии. В частности, премьер-министр Стефан Лёвен сообщил в Twitter: «С большой печалью и тревогой я получил сегодня вечером трагическую информацию о авиакатастрофе в Эребру. Я думаю о жертвах, их семьях и близких в это очень трудное время. Я хочу выразить свои глубочайшие соболезнования в связи с их горем».
В Сети появились кадры крушения самолета.
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