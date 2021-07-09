Трагедия произошла в шведском городе Эребру в четверг вечером, 8 июля. Сообщается о девяти жертвах

Так, недалеко от взлетно-посадочной полосы рухнул небольшой винтовой самолет модели DHC-2 Turbo Beaver. На борту находились восемь парашютистов и летчик, все девять человек погибли, пишет издание Aftonbladet со ссылкой на местную полицию, передает Politeka.net.

Известно, что самолет был арендован командой, чтобы принять участие в прыжковой неделе в Эребру. По данным правоохранителей, он разбился вскоре после взлета и упал на местности рядом со взлетно-посадочной полосой. В результате аварии самолет вспыхнул.

Причины авиакатастрофы пока еще неизвестны, ведется расследование.

Несколько шведских политиков написали в социальных сетях, выразив сожаление по поводу трагедии. В частности, премьер-министр Стефан Лёвен сообщил в Twitter: «С большой печалью и тревогой я получил сегодня вечером трагическую информацию о авиакатастрофе в Эребру. Я думаю о жертвах, их семьях и близких в это очень трудное время. Я хочу выразить свои глубочайшие соболезнования в связи с их горем».

В Сети появились кадры крушения самолета.

Several Dead as Small Plane Crashes During Take-off in Sweden https://t.co/z4mF36A4ii — Newslogic.in (@Newslogic_in) July 9, 2021

Many People Dead After Small Plane Crashes In Sweden: Police https://t.co/fjnxvsBAXx — TheSpuzz (@Thespuzz) July 9, 2021

Напомним, что вертолет с украинцами рухнул в озеро: появилось видео крушения, "резко начал падать вниз"

Как сообщала Politeka, самолет с пассажирами пропал с радаров, мог упасть в море: первые данные ЧП в России

Также Politeka писала, что "самолет-призрак" обнаружен на месте авиакатастрофы, фото: "На борту были 273 человека"